В возрасте 74 лет скончался легендарный футболист Ман Сити Колин Белл

Грустные новости пришли из Англии. В возрасте 74-х лет лет скончался один из самых легендарных футболистов "Манчестер Сити" Колин Белл.

Английский полузащитник выступал за "горожан" на протяжении 13 лет и провел в сумме 501 матч, забив 153 гола. Вместе с "Ман Сити" он выиграл пять трофеев, среди который английское чемпионство в 1968 и кубок обладателей кубков в 1970.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.



#ManCity