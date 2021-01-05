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В возрасте 74 лет скончался легендарный футболист Ман Сити Колин Белл
Провел 500 матчей, выиграл чемпионат Англии
Грустные новости пришли из Англии. В возрасте 74-х лет лет скончался один из самых легендарных футболистов "Манчестер Сити" Колин Белл.
Английский полузащитник выступал за "горожан" на протяжении 13 лет и провел в сумме 501 матч, забив 153 гола. Вместе с "Ман Сити" он выиграл пять трофеев, среди который английское чемпионство в 1968 и кубок обладателей кубков в 1970.
It is with the deepest sadness and heaviest of hearts that we announce the passing of Manchester City legend Colin Bell.— Manchester City (@ManCity) January 5, 2021
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re
Также Белл отыграл 48 игр за национальную сборную Англии.
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