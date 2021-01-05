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В возрасте 74 лет скончался легендарный футболист Ман Сити Колин Белл

Англия
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Провел 500 матчей, выиграл чемпионат Англии

В возрасте 74 лет скончался легендарный футболист Ман Сити Колин Белл
UA-Футбол
Новина українською

Грустные новости пришли из Англии. В возрасте 74-х лет лет скончался один из самых легендарных футболистов "Манчестер Сити" Колин Белл.

Английский полузащитник выступал за "горожан" на протяжении 13 лет и провел в сумме 501 матч, забив 153 гола. Вместе с "Ман Сити" он выиграл пять трофеев, среди который английское чемпионство в 1968 и кубок обладателей кубков в 1970.

Также Белл отыграл 48 игр за национальную сборную Англии.

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В статье: Манчестер Сити Колин Белл
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