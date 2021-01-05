Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция второго полуфинала Кубка лиги

Журналисты UA-Футбол прокомментируют манчестерское дерби в рамках второго полуфинала Кубка Английской лиги.

"Юнайтед" против "Сити" – это одна из самых ярких вывесок на Туманном Альбионе и тот случай, когда не надо уточнять, какой именно "Юнайтед" и тот ли "Сити". Гвардиола и Сульшер будут иметь возможность проверить ближайший резерв и побороться за выход в финал очередного соревнования на Туманном Альбионе. Нашел ли Пеп выход из кризиса? Действительно ли Оле ведет "красных дьяволов" к успеху или все делает Бруну Фернандеш? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 6 января – в 21:40 по киевскому времени.