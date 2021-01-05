Кубок лиги Англии. Тоттенхэм - Брентфорд 2:0. Моуриньо спешит за первым со шпорами трофеем?

Ожидаемая, но совсем не однозначная победа хозяев. И уж точно не малыми силами выиграли путевку в финал подопечные Моуриньо. Пришлось повозиться с представителем лидирующей группы Чемпионшипа. Да, все началось очень неплохо для "Тоттенхэма". Регилон навесил в штрафную, где Сиссоко легко выиграл борьбу за верховой мяч и пробил без шансов для голкипера - 1:0.

Затем "Брентфорд" освоился и стал проводить довольно интересные комбинации, часто через фланги проходили атаки. Некоторое время лондонцы даже играли вторым номером. Впрочем, могли на классе забивать еще Сон Мин, Лукас Моура и Орье, у гостей отменную возможность отличиться не использовал Тони на 49-й минуте.

На 64-й минуте Тони все же отправил мяч в сетку, но арбитры долго смотрели видеоповтор и нашли к чему придраться - офсайд. "Шпоры" поняли, что с этим соперником лучше не играться, а счет 1:0 очень скользкий. Пасом Ндомбеле великолепно воспользовался Сон Мин, смачный и главное точный удар получился у корейца.

Гости рискнули на последних минутах, пошли вперед ва-банк, но все, что удалось сделать - заработать красную карточку. Дасилва сыграл слишком грубо, снова арбитры обратились к ВАР. И уже в компенсированное время Генри из выгодной позиции запустил мяч выше ворот. Больше реальных шансов забить у "Брентфорда" не было. Полуфинал - хороший результат для "пчел", но "Тоттенхэм" сделал больше для выхода в финал.

Завтра, в среду 6 января станет известен соперник "Хотспур" по финалу. "Ман Юнайтед" и "Ман Сити" сыграют между собой. Кто бы не победил, уже сейчас многие специалисты считают, что именно "шпоры" главный фаворит в турнире.

Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон)

Главный судья: Майк Дин (Хесволл)

Тоттенхэм - Брентфорд 2:0

Голы: Сиссоко 12, Сон Мин 70

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Дайер, Санчес, Регилон - Сиссоко, Хейбьерг - Моура, Ндомбеле, Сон Мин - Кейн.

Брентфорд: Рая - Далсгаард, Пиннок, Соренсен, Генри - Дасилва, Янельт, Йенсен - Мбемо, Тоуни, Канос.

Удаление: Дасилва 84