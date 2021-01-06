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Сульшер ответил Клоппу: Я не считаю, сколько штрафных у Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Его это не беспокоит

Сульшер ответил Клоппу: Я не считаю, сколько штрафных у Ливерпуля
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гульнар Сульшер прокомментировал высказывание Юргена Клопа по поводу судейства. Ранее Клопп сказал, что "Манчестер Юнайтед" пробил больше пенальти за два года, чем Ливерпуль за 5,5 лет.

"Я не считаю, сколько они зарабатывают (Ливерпуль) штрафов. Если они хотят беспокоиться и тратить время на нас, то я не собираюсь этого делать. Не могу знать, почему они говорят такие вещи. Впрочем, в прошлом году в полуфинале Кубка Англии Фрэнк Лемпард говорил о том, что мы заработали пенальти, но арбитр не поставил его. Так что, возможно, это способ повлиять как-то на судей. Но меня это не волнует", - сказал Сульшер.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 2-е место, набрав 33 очка. "Ливерпуль" имея столько же баллов, возглавляет турнирную таблицу. Команды встретятся 17 января на стадионе "Энфилд".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Оле Гуннар Сульшер Клопп
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Источник:
Goal

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Комментарии (5)
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Ingvar (Porec)
06.01.2021 в 11:38
А конспетчик ще й дурнем виявився...нНу скажи, що твоя команда багато атакує, у форвардів швидкі ноги, гарна техніка, захисники не встигають... Так ні, у нього відповідь у стилі "сам дурак". Не рахує він, бачте... Клопп теж не рахує, це ЖУРНАЛІСТИ зробили, йолопе ти норвезький!..
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0
0
Просто Квашин (Харьков)
06.01.2021 в 09:08
В каждой стране есть команда,которую судьи тащут за уши... По разным причинам... В Англии МЮ, в Испании Барсу, в Италии Юве, в России Зенит, в Украине шахтьор...
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+7
-3
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Spokoyno (Киев)
06.01.2021 в 09:28
РЕАЛьно... Минулого року для того щоб зробить чемпіоном надали можливість ЧОТИРИ переможних гола з пенальті забити.
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+1
-10
prockop4uck (Киев)
06.01.2021 в 10:02
Лошара, ты хоть в праздники не занимайся ерундой. Выйди погуляй, на девочек посмотри. А то дежуришь тут, РЕАЛьный наш лошара.
+8
0
avatar
Spokoyno (Киев)
06.01.2021 в 11:16
"Знає кішка чиє м'ясо з'їла!" Ти бач як лошари засмикалися. РЕАЛьно пригадали, як їх улюбленців чемпіоном робили.
0
-4


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