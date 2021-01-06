Сульшер ответил Клоппу: Я не считаю, сколько штрафных у Ливерпуля

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гульнар Сульшер прокомментировал высказывание Юргена Клопа по поводу судейства. Ранее Клопп сказал, что "Манчестер Юнайтед" пробил больше пенальти за два года, чем Ливерпуль за 5,5 лет.

"Я не считаю, сколько они зарабатывают (Ливерпуль) штрафов. Если они хотят беспокоиться и тратить время на нас, то я не собираюсь этого делать. Не могу знать, почему они говорят такие вещи. Впрочем, в прошлом году в полуфинале Кубка Англии Фрэнк Лемпард говорил о том, что мы заработали пенальти, но арбитр не поставил его. Так что, возможно, это способ повлиять как-то на судей. Но меня это не волнует", - сказал Сульшер.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 2-е место, набрав 33 очка. "Ливерпуль" имея столько же баллов, возглавляет турнирную таблицу. Команды встретятся 17 января на стадионе "Энфилд".