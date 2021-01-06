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Первый финалист Кубка Лиги. Тоттенхэм – Брентфорд 2:0 Видео голов и обзор матча
Смотреть обзор матча полуфинала Кубка Лиги Тоттенхэм – Брентфорд, 5 января 2021
Вашему вниманию обзор матча "Тоттенхэм" – "Брентфорд", которые встречались в полуфинале Кубка Лиги, который завершился со счетом 2:0. Голы на счету Мусса Сиссоко и Сон Хын Мина. Гости поединка доигрывали матч в меньшинстве, на 84-ой минуте Джош Дасилва получил красную карточку. Таким образом "шпоры" вышли в финал английского кубкового турнира впервые с 2015 года. Сегодня, 6 января, команда Жозе Моуриньо узнает своего соперника, путевку в финал разыграют "Манчестер Юнайтед" – "Манчестер Сити".
Кубок Лиги. Полуфинал
Тоттенхэм – Брентфорд 2: 0
Голы: Сиссоко, 12, Сон, 70.
Удалены: Дасилва, 84
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