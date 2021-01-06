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Комплименты в адрес Брентфорда: Моуриньо прокомментировал выход Тоттенхэма в финал Кубка лиги

Англия
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Комплименты в адрес Брентфорда: Моуриньо прокомментировал выход Тоттенхэма в финал Кубка лиги
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал итоги полуфинала Кубка Английской лиги с "Брентфордом" (2:0). Цитирует португальца BBC со ссылкой на Sky Sports.

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"Финал у нас в кармане, но до него еще 3 месяца – сейчас нужно сосредоточиться на ближайших матчах. Впереди у нас игры на Кубок Англии, в АПЛ, в Лиге Европы – о финале давайте пока забудем. В апреле мы будем готовы бороться за трофей. Сегодня "шпоры" выступили не лучшим образом, мы принимали неверные решения, делали лишние касания, не играли быстро. Однако мы контролировали игру в поединке с командой, которая в следующем сезоне наверняка будет выступать АПЛ".

"Брентфорд" находится на 4-й позиции в турнирной таблице Чемпионшипа после 22 матчей. В финале Кубка Английского лиги "Тоттенхэм" сыграет с победителем манчестерского дерби, поединок между "Юнайтед" и "Сити" состоится сегодня.

Отметим, что лондонский клуб пробился в свой девятый финал Кубка лиги (четырежды одержал победу). Это лучший показатель среди английских клубов после "Ливерпуля", "красные" играли в финале 12 раз. К слову, Моуриньо может в рекордный 5-й раз выиграть Кубок лиги.

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В статье: Жозе Моуриньо Кубок английской лиги Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги
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Источник:
BBC

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