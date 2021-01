В Манчестер Сити сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

"Манчестер Сити" сообщил еще о трех случаях заражения коронавирусом в клубе.

Заболели вратарь Скотт Карсон, полузащитник Коул Палмер и один сотрудника клуба. Все ушли на самоизоляцию.

Ранее стало известно о семи случаях заражения, из-за чего был перенесен матч 16-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.



???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/HlU0alDdjW