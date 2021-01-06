  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В Манчестер Сити сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Манчестер Сити сообщили о новых случаях заражения коронавирусом

Англия
(2 голосов)

Горожане не смогут рассчитывать на своего вратаря Скотта Карсона

В Манчестер Сити сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Новина українською

"Манчестер Сити" сообщил еще о трех случаях заражения коронавирусом в клубе.

Заболели вратарь Скотт Карсон, полузащитник Коул Палмер и один сотрудника клуба. Все ушли на самоизоляцию.

Ранее стало известно о семи случаях заражения, из-за чего был перенесен матч 16-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".

"Манчестер Сити" занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. 13 января подопечные Хосепа Гвардьолы сыграют с "Брайтоном".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...