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В Манчестер Сити сообщили о новых случаях заражения коронавирусом
Горожане не смогут рассчитывать на своего вратаря Скотта Карсона
"Манчестер Сити" сообщил еще о трех случаях заражения коронавирусом в клубе.
Заболели вратарь Скотт Карсон, полузащитник Коул Палмер и один сотрудника клуба. Все ушли на самоизоляцию.
Ранее стало известно о семи случаях заражения, из-за чего был перенесен матч 16-го тура чемпионата Англии против "Эвертона".
NEWS | We can confirm that Scott Carson, Cole Palmer and one member of staff have tested positive for COVID-19.— Manchester City (@ManCity) January 6, 2021
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5rehttps://t.co/HlU0alDdjW
"Манчестер Сити" занимает пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. 13 января подопечные Хосепа Гвардьолы сыграют с "Брайтоном".
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