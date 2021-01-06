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26-летний форвард Челси может сменить клуб

Англия
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Уже появились первые претенденты на игрока

26-летний форвард Челси может сменить клуб
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Нападающий "Челси" Лукас Пиазон с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, пишет Goal.com.

С 2019 года Пиазон выступал на правах аренды за португальский клуб "Риу Аве", но досрочно вернулся в Англию. Действующий контракт 26-летнего бразильского футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2021 года. По информации источника, лондонцы ведут переговоры с тремя неназванными клубами, которые готовы выкупить права на Пиазона.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 8 матчах чемпионата Португалии и забил 2 гола.

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В статье: Лукас Пиазон Челси (Лондон) Челси
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