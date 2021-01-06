26-летний форвард Челси может сменить клуб

Нападающий "Челси" Лукас Пиазон с большой долей вероятности покинет лондонский клуб, пишет Goal.com.

С 2019 года Пиазон выступал на правах аренды за португальский клуб "Риу Аве", но досрочно вернулся в Англию. Действующий контракт 26-летнего бразильского футболиста с "Челси" рассчитан до лета 2021 года. По информации источника, лондонцы ведут переговоры с тремя неназванными клубами, которые готовы выкупить права на Пиазона.

В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 8 матчах чемпионата Португалии и забил 2 гола.