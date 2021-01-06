Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эд Вудворд признан самым высокооплачиваемым директором в АПЛ
За минувший сезон Эд заработал кругленькую сумму
Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд стал самым высокооплачиваемым директором среди руководителей клубов английской Премьер-лиги.
В прошлом сезоне Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов.
Отмечается, что вице-председатель "Манчестер Юнайтед" долгое время удерживал статус самого высокооплачиваемого директора в лиге, однако временно утрачивал эту позицию по итогам сезона-2018/19.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Тарас Качараба стал игроком пражской Славии
- Наставник симферопольской Таврии узнал об отставке из прессы
- Ливерпуль рискует потерять лидерство, Арсенал оживает. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...