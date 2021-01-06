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Эд Вудворд признан самым высокооплачиваемым директором в АПЛ

Англия
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За минувший сезон Эд заработал кругленькую сумму

Эд Вудворд признан самым высокооплачиваемым директором в АПЛ
Новина українською

Исполнительный вице-председатель "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд стал самым высокооплачиваемым директором среди руководителей клубов английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне Вудворд заработал 3,09 миллиона фунтов.

Отмечается, что вице-председатель "Манчестер Юнайтед" долгое время удерживал статус самого высокооплачиваемого директора в лиге, однако временно утрачивал эту позицию по итогам сезона-2018/19.

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В статье: Манчестер Юнайтед Эд Вудворд
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