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Дорога в Барселону. Вейналдум отклонил предложенный Ливерпулем контракт
Куман таки получит нужного игрока?
Жоржиньо Вейналдум хочет летом перейти в "Барселону". Об этом передает Todofichajes.
Контракт голландского футболиста с "Ливерпулем" заканчивается уже следующим летом. Англичане хотят сохранить хавбека, но он отклонил предложенный контракт.
В "Барселону" его зовет Рональд Куман, который работал с Вейналдумом в сборной Нидерландов. Трансфер мог состояться прошлым летом, но "Ливерпуль" не решился отпустить футболиста.
В текущем сезоне Вейналдум выходил на поле 24 раза и забил один гол.
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Комментарии (4)
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