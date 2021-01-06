  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дорога в Барселону. Вейналдум отклонил предложенный Ливерпулем контракт
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дорога в Барселону. Вейналдум отклонил предложенный Ливерпулем контракт

Англия
(1 голосов)

Куман таки получит нужного игрока?

Дорога в Барселону. Вейналдум отклонил предложенный Ливерпулем контракт
UA-Футбол
Новина українською

Жоржиньо Вейналдум хочет летом перейти в "Барселону". Об этом передает Todofichajes.

Контракт голландского футболиста с "Ливерпулем" заканчивается уже следующим летом. Англичане хотят сохранить хавбека, но он отклонил предложенный контракт.

В "Барселону" его зовет Рональд Куман, который работал с Вейналдумом в сборной Нидерландов. Трансфер мог состояться прошлым летом, но "Ливерпуль" не решился отпустить футболиста.

Читайте такжеКлопп: Хочу сохранить Вейналдума, но пока ничего не решено

В текущем сезоне Вейналдум выходил на поле 24 раза и забил один гол.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Algrab (Костопiль)
06.01.2021 в 19:47
Навіщо йому переходити із лідера АПЛ до середняка Ла Ліги? От в Реал було б нормально
Ответить
0
0
TJSoccer (Харьков)
06.01.2021 в 18:33
настоящий нигерский голандец хочет покорит барсу и всю европу
Ответить
+1
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
06.01.2021 в 18:26
Філіпе Коутіньо№2 з нього вийде у Барсі
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
06.01.2021 в 19:47
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...