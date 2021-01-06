Дорога в Барселону. Вейналдум отклонил предложенный Ливерпулем контракт

Жоржиньо Вейналдум хочет летом перейти в "Барселону". Об этом передает Todofichajes.

Контракт голландского футболиста с "Ливерпулем" заканчивается уже следующим летом. Англичане хотят сохранить хавбека, но он отклонил предложенный контракт.

В "Барселону" его зовет Рональд Куман, который работал с Вейналдумом в сборной Нидерландов. Трансфер мог состояться прошлым летом, но "Ливерпуль" не решился отпустить футболиста.

В текущем сезоне Вейналдум выходил на поле 24 раза и забил один гол.