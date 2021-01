"Я викинг, но ты должен мне новый щиток". Полузащитник Тоттенхэма ответил сопернику, на котором заработал удаление

Вчера "Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" и смог выйти в финал кубка лиги. Одним из ключевых моментов игры стал фол Джошуа Дасилвы против Пьер-Эмиля Хёйбьерга, за который игрок гостей был удален. Датчанин не смог продолжить матч.

После матча Дасилвы принес свои извинения. Хойбьерг ответил, дав понять, что на него зла не держит.

"Конечно ты не хотел причинить мне вред, так что можешь не переживать. Я викинг, я выдержу, но ты мне должен новый щиток.

У тебя впереди большое будущее, продолжай упорно работать. Удачи тебе и твоей команде", написал Хёйбьерг в социальных сетях.

Of course you didn’t mean it. So don’t worry. I’m a viking and I am fine. But... You owe me a new shin pad ????.



You have a great future ahead @joshdasilva_ .

Be strong & keep working hard.

Best of luck to you and your team.

Big hug,

Pierre-Emile Højbjerg. https://t.co/D6fL12OyQx