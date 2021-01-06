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"Я викинг, но ты должен мне новый щиток". Полузащитник Тоттенхэма ответил сопернику, на котором заработал удаление

Англия
(1 голосов)

В шутливой манере

"Я викинг, но ты должен мне новый щиток". Полузащитник Тоттенхэма ответил сопернику, на котором заработал удаление
UA-Футбол
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Вчера "Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" и смог выйти в финал кубка лиги. Одним из ключевых моментов игры стал фол Джошуа Дасилвы против Пьер-Эмиля Хёйбьерга, за который игрок гостей был удален. Датчанин не смог продолжить матч.

После матча Дасилвы принес свои извинения. Хойбьерг ответил, дав понять, что на него зла не держит.

"Конечно ты не хотел причинить мне вред, так что можешь не переживать. Я викинг, я выдержу, но ты мне должен новый щиток.

У тебя впереди большое будущее, продолжай упорно работать. Удачи тебе и твоей команде", написал Хёйбьерг в социальных сетях.

В финале "Тоттенхэм" сыграет против победителя пары "Ман Сити" - "МЮ".

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В статье: Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Пьер-Эмиль Хёйбьерг
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