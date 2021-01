Агент Озила заявил, что будущее полузащитника должно проясниться в ближайшее время

Агент Месута Озила прояснил ситуацию с его клиентом. Напомним, что контракт немецкого полузащитника с "Арсеналом" заканчивается уже летом 2021-го.

"Нам не разрешили вести переговоры до первого января, но сейчас мы уже начали рассматривать предложения. Думаю, что не очень этично будет называть клубы, выходившие с нами на связь.

Варианта два - Месут может остаться до лета в клубе или уйти зимой. Он хотел бы остаться, но ситуация может быстро поменяться. Думаю, что в ближайшие дни многое прояснится", - приводит слова агента Месута ESPN.

