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Агент Озила заявил, что будущее полузащитника должно проясниться в ближайшее время

Англия
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Уйдет или останется?

Агент Озила заявил, что будущее полузащитника должно проясниться в ближайшее время
UA-Футбол
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Агент Месута Озила прояснил ситуацию с его клиентом. Напомним, что контракт немецкого полузащитника с "Арсеналом" заканчивается уже летом 2021-го.

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"Нам не разрешили вести переговоры до первого января, но сейчас мы уже начали рассматривать предложения. Думаю, что не очень этично будет называть клубы, выходившие с нами на связь.

Варианта два - Месут может остаться до лета в клубе или уйти зимой. Он хотел бы остаться, но ситуация может быстро поменяться. Думаю, что в ближайшие дни многое прояснится", - приводит слова агента Месута ESPN.

Отметим, что с начала сезона Озил так и не выходил на футбольное поле.

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон)
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