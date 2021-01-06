Агент Озила заявил, что будущее полузащитника должно проясниться в ближайшее время

Агент Месута Озила прояснил ситуацию с его клиентом. Напомним, что контракт немецкого полузащитника с "Арсеналом" заканчивается уже летом 2021-го.

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"Нам не разрешили вести переговоры до первого января, но сейчас мы уже начали рассматривать предложения. Думаю, что не очень этично будет называть клубы, выходившие с нами на связь.

Варианта два - Месут может остаться до лета в клубе или уйти зимой. Он хотел бы остаться, но ситуация может быстро поменяться. Думаю, что в ближайшие дни многое прояснится", - приводит слова агента Месута ESPN.

Exclusive: Ozil's agent Dr Erkut Sogut tells ESPN the player is not close to an agreement with any club & undecided over his next move. Interest from Fenerbahce and DC United is longstanding, situation should be clearer in next 7-10 days. Story: https://t.co/a6Vs1sD5YD — James Olley (@JamesOlley) January 6, 2021

Отметим, что с начала сезона Озил так и не выходил на футбольное поле.