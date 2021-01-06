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Источник: Лэмпард мечтает тренировать Барселону
В Ла Лиге Фрэнки так и не поиграл
Главный тренер "
"Его мечта – потренировать в Ла Лиге, где он не смог поиграть, когда был футболистом.
Он бы хотел тренировать "Барселону", - заявил Балаге.
Напомним, Лэмпард находится под угрозой увольнения из "Челси" из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии. Сейчас "синие" занимают девятое место с 26 баллами после 17 туров.
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
06.01.2021 в 23:17
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kalan-86 (Анкара)
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mafan (Рівне)
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