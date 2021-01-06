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Источник: Лэмпард мечтает тренировать Барселону

Англия
(1 голосов)

В Ла Лиге Фрэнки так и не поиграл

Источник: Лэмпард мечтает тренировать Барселону
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард хотел бы в будущем возглавить "Барселону", сообщил журналист Mundo Deportivo Гильем Балаге.

"Его мечта – потренировать в Ла Лиге, где он не смог поиграть, когда был футболистом.

Он бы хотел тренировать "Барселону", - заявил Балаге.

Напомним, Лэмпард находится под угрозой увольнения из "Челси" из-за неудовлетворительных результатов в чемпионате Англии. Сейчас "синие" занимают девятое место с 26 баллами после 17 туров.

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В статье: Барселона Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
06.01.2021 в 23:17
не знаю, как на счет Барсы, но вот если на выходных не сможет обыграть полулюбителей из Моркама, то в Барсу может и не возьмут, а вот в Атлетико.... ))))
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kalan-86 (Анкара)
06.01.2021 в 23:04
Интересно, когда англичанин крайний раз тренировал Барселону, кто-то знает? Губа конечно у Фрэнки не дура.
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mafan (Рівне)
06.01.2021 в 23:28
Тері Венейблс 1985/86 - чемпіонство та програний фінал Кубка чемпіонів румунській Стяуа
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