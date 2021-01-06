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Кубок лиги Англии. Ман Юнайтед - Ман Сити 0:2. Горожане выходят в финал любимого турнира

Англия
(1 голосов)

Гвардиола снова сыграет с Моуриньо

Кубок лиги Англии. Ман Юнайтед - Ман Сити 0:2. Горожане выходят в финал любимого турнира
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Кубок английской лиги. Полуфинал

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2

Голы: Стоунс 50, Фернандиньо 83

Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Фред - Мактоминей, Погба - Бруну Фернандеш - Марсьяль, Рашфорд.

Манчестер Сити: Штеффен - Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Фоден, Стерлинг.

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В статье: Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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