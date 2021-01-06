Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок лиги Англии. Ман Юнайтед - Ман Сити 0:2. Горожане выходят в финал любимого турнира
Гвардиола снова сыграет с Моуриньо
Кубок английской лиги. Полуфинал
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)
Главный судья: Мартин Аткинсон (Лидс)
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2
Голы: Стоунс 50, Фернандиньо 83
Манчестер Юнайтед: Хендерсон - Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу - Фред - Мактоминей, Погба - Бруну Фернандеш - Марсьяль, Рашфорд.
Манчестер Сити: Штеффен - Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко - Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне - Марез, Фоден, Стерлинг.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка лиги
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Евгений Левченко: Если Шевченко - в Челси, то Ребров - в сборной
- Ливерпуль рискует потерять лидерство, Арсенал оживает. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...