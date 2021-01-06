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Ливерпуль готов предложить Алабе зарплату в размере 10 млн евро в год
Претендентов на игрока хоть отбавляй
Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "
"Ливерпуль" хочет подписать игрока летом и готов предложить футболисту контракт с зарплатой 10 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что главным претендентом на Алабу считается мадридский "Реал", однако, по последним сообщениям СМИ, сделка находится на грани срыва.
Напомним, действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. Футболист защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.
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