Ливерпуль готов предложить Алабе зарплату в размере 10 млн евро в год

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в " Ливерпуле ", сообщает Goal.com.

"Ливерпуль" хочет подписать игрока летом и готов предложить футболисту контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Алабу считается мадридский "Реал", однако, по последним сообщениям СМИ, сделка находится на грани срыва.

Напомним, действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. Футболист защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.