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Ливерпуль готов предложить Алабе зарплату в размере 10 млн евро в год

Англия
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Претендентов на игрока хоть отбавляй

Ливерпуль готов предложить Алабе зарплату в размере 10 млн евро в год
Новина українською

Защитник "Баварии" Давид Алаба может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает Goal.com.

"Ливерпуль" хочет подписать игрока летом и готов предложить футболисту контракт с зарплатой 10 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Алабу считается мадридский "Реал", однако, по последним сообщениям СМИ, сделка находится на грани срыва.

Напомним, действующий контракт Алабы с мюнхенским клубом рассчитан до лета 2021 года. Футболист защищает цвета "Баварии" на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне австрийский футболист принял участие в 13 матчах немецкой Бундеслиги и забил 1 гол.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Ливерпуль
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