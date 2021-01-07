Горожане вышли в финал. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 Видео голов та обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор матча "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", которые встречались в полуфинале английского Кубка лиги (0:2). Голы на счету Джона Стоунза и Фернандиньо. В первой половине поединка команды не забили, но при этом создавали опасные момменты. Во втором тайме все-таки счет открыли гости, затем бразилец удвоил преимущество, забив на 83-й минуте.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут, но результативными действиями не отличился. В финале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" встретится с "Тоттенхэмом". Матч пройдет 25 апреля.

Кубок лиги. Полуфинал

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2

Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83