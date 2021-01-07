Гвардиола: Кубок лиги, конечно, не Лига чемпионов, но выход в финал 4 раза – это невероятно

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в полуфинале Кубка Английской лиги. Цитирует Гвардиолу BBC.

"Конечно, я знаю, что Кубок Английской лиги – это не Лига чемпионов, но выход в финал 4 раза подряд – это невероятно! Сейчас нам важно демонстрировать стабильность. У нас не было адекватной предсезонной подготовки, поэтому нам потребовалось немного времени".