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Гвардиола: Кубок лиги, конечно, не Лига чемпионов, но выход в финал 4 раза – это невероятно
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Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" (2:0) в полуфинале Кубка Английской лиги. Цитирует Гвардиолу BBC.
"Конечно, я знаю, что Кубок Английской лиги – это не Лига чемпионов, но выход в финал 4 раза подряд – это невероятно! Сейчас нам важно демонстрировать стабильность. У нас не было адекватной предсезонной подготовки, поэтому нам потребовалось немного времени".
"К финалу мы подойдем в хорошей форме. Эта победа для Колина Белла и его семьи. Он помог построить здесь нечто особенное. Это невероятное достижение для нас – обыграть "Юнайтед" на выезде".
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