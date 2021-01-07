"Я знал о последствиях". Артета – о потенциальном трансфере Месута Озила

Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможный уход немецкого полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно. Цитирует испанца Goal.com.

"Если что-то сдвинется с мертвой точки в январе, то только потому, что это устроило обе стороны. Решение должно быть оптимальным как для карьеры Озила, так и для "Арсенала". Если все сложится, то мы пойдем дальше, а если нет, то Месут останется в Лондоне".