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"Я знал о последствиях". Артета – о потенциальном трансфере Месута Озила
Микель на связи
Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможный уход немецкого полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно. Цитирует испанца Goal.com.
"Если что-то сдвинется с мертвой точки в январе, то только потому, что это устроило обе стороны. Решение должно быть оптимальным как для карьеры Озила, так и для "Арсенала". Если все сложится, то мы пойдем дальше, а если нет, то Месут останется в Лондоне".
"По футболистам нужно принимать много решений. Мы в курсе, что у нас есть игрок, который долгое время был ключевым для команды, но я принял решение. О последствиях я знал. Теперь мы переходим к следующему этапу".
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