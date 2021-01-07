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"Я знал о последствиях". Артета – о потенциальном трансфере Месута Озила

Англия
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Микель на связи

"Я знал о последствиях". Артета – о потенциальном трансфере Месута Озила
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Менеджер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возможный уход немецкого полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно. Цитирует испанца Goal.com.

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"Если что-то сдвинется с мертвой точки в январе, то только потому, что это устроило обе стороны. Решение должно быть оптимальным как для карьеры Озила, так и для "Арсенала". Если все сложится, то мы пойдем дальше, а если нет, то Месут останется в Лондоне".

"По футболистам нужно принимать много решений. Мы в курсе, что у нас есть игрок, который долгое время был ключевым для команды, но я принял решение. О последствиях я знал. Теперь мы переходим к следующему этапу".

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В статье: Месут Озил Арсенал (Лондон) Микель Артета
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Источник:
Goal.com

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