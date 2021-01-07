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Вест Хэм может продать нападающего в Аякс за приличную сумму
Форвардом заинтересовал нидерландский клуб
Как сообщает L`Equipe, английский клуб "Вест Хэм" может продать французского нападающего Себастьяна Алле в нидерландский "Аякс". Сумма перехода составит около 25 миллионов евро. Текущее контрактное соглашение с 26-летним форвардом рассчитано до июня 2024. Портал Transfermarket оценивает футболиста в 30 млн евро.
В июле 2019 года Алле перешел из "Айнтрахта" в "Вест Хэм". Тогда сумма сделки составила 50 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал одну голевую передачу.
Напомним, что у Себастьяна уже есть опыт выступлений в чемпионате Нидерландов. Он играл в составе "Утрехта" с 2014 по 2017 год.
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