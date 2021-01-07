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Клопп: Ливерпуль не планирует подписывать центрбека

Англия
(2 голосов)

Сейчас у "красных" травмированы все основные центральные оборонцы

Клопп: Ливерпуль не планирует подписывать центрбека
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не планирует подписывать нового центрального защитника, несмотря на кадровых кризис внутри команды.

"Я не могу сказать точно, но в целом подписание центрбека видится маловероятным.

Этот клуб всегда очень ответственно подходит к каждому действию. В нормальном мире будете ли вы что-то предпринимать, если у вас вылетели все 3 центрбека? Да, обычно вы будете решать эту проблему. Но мир сейчас не в норме", – цитирует Клоппа The Athletic.

Напомним, в настоящий момент в команде травмированы Жоэл Матип, Вирджил ван Дейк и Джо Гомес. Последние двое и вовсе вылетели до конца сезона.

В последней игре против "Саутгемптона" (0:1) в центре обороны и вовсе вышла пара номинальных полузащитников Фабиньо – Хендерсон.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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