Клопп: Ливерпуль не планирует подписывать центрбека

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что клуб не планирует подписывать нового центрального защитника, несмотря на кадровых кризис внутри команды.

"Я не могу сказать точно, но в целом подписание центрбека видится маловероятным.

Этот клуб всегда очень ответственно подходит к каждому действию. В нормальном мире будете ли вы что-то предпринимать, если у вас вылетели все 3 центрбека? Да, обычно вы будете решать эту проблему. Но мир сейчас не в норме", – цитирует Клоппа The Athletic.