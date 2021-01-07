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Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка

Англия
(1 голосов)

Амад Диалло прибыл на "Олд Траффорд"

Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" объявил о прибытии первого новичка в январе.

Им стал Амад Диалло, чей трансфер из "Аталанты" был согласован ещё минувшим летом. Контракт сторон рассчитан до июня 2025 года.

18-летний вингер обошёлся "дьяволам" в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что вместе с бонусами сумма может вырасти до 40 млн.

Диалло недавно получил итальянский паспорт, что значительно облегчит его регистрацию в новом клубе.

Амад провёл 2 матча за "Аталанту" в этом сезоне.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Манчестер Юнайтед
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