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Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка
Амад Диалло прибыл на "Олд Траффорд"
"Манчестер Юнайтед" объявил о прибытии первого новичка в январе.
Им стал Амад Диалло, чей трансфер из "Аталанты" был согласован ещё минувшим летом. Контракт сторон рассчитан до июня 2025 года.
Signed ✍️— Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021
Sealed ????
Delivered ????
We are ???????????????????????????????????? to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC
18-летний вингер обошёлся "дьяволам" в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что вместе с бонусами сумма может вырасти до 40 млн.
Диалло недавно получил итальянский паспорт, что значительно облегчит его регистрацию в новом клубе.
Амад провёл 2 матча за "Аталанту" в этом сезоне.
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