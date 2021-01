Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка

"Манчестер Юнайтед" объявил о прибытии первого новичка в январе.

Им стал Амад Диалло, чей трансфер из "Аталанты" был согласован ещё минувшим летом. Контракт сторон рассчитан до июня 2025 года.

Signed ✍️

Sealed ????

Delivered ????



We are ???????????????????????????????????? to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC