Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка

"Манчестер Юнайтед" объявил о прибытии первого новичка в январе.

Им стал Амад Диалло, чей трансфер из "Аталанты" был согласован ещё минувшим летом. Контракт сторон рассчитан до июня 2025 года.

Signed ✍️

Sealed ????

Delivered ????



We are ???????????????????????????????????? to confirm @AmadDiallo79's transfer to United has been finalised!#MUFC — Manchester United (@ManUtd) January 7, 2021

18-летний вингер обошёлся "дьяволам" в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что вместе с бонусами сумма может вырасти до 40 млн.

Диалло недавно получил итальянский паспорт, что значительно облегчит его регистрацию в новом клубе.

Амад провёл 2 матча за "Аталанту" в этом сезоне.