  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал подписал защитника Герты
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал подписал защитника Герты

Англия
(1 голосов)

Омар Рекик перебрался на "Эмирейтс"

Арсенал подписал защитника Герты
Новина українською

"Арсенал" совершил свое первое приобретение в зимнее трансферное окно, оформив переход защитника Омара Рекика из "Герты" за 900 тысяч фунтов.

В этом сезоне Омар выступал за резерв "Герты" в четвертом немецком дивизионе, а за первую команду берлинцев так и не дебютировал.

Тем не менее, Рекик попал на радар к "Арсеналу" и теперь, заключив профессиональный контракт, продолжит свое развитие в команде U-23 "канониров".

19-летний Омар, выступавший за Голландию и Тунис на юношеском уровне, приходится младшим братом защитнику "Севильи" Кариму Рекику. Как и Карим, Омар некоторое время провел в системе "Манчестер Сити".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Герта (Берлин) Арсенал (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...