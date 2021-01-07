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Челси обратится насчёт Райса после избавления от балласта
Деклан остаётся главной целью "синих"
Полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс — единственный игрок, в приобретении которого всерьез заинтересован "Челси" в этом месяце.
В летнее трансферное окно главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард инвестировал 220 миллионов фунтов в укрепление состава своей команды, поэтому в январе "синие" готовы сделать паузу.
Если кто и перейдет на "Стэмфорд Бридж", то это 21-летний Райс, которого Лэмпард хотел еще в предыдущее окно, когда "Вест Хэм" оценил свою звезду в 80 млн. фунтов.
Как утверждает talkSPORT, в "Вест Хэме" ожидают, что в ближайшие четыре недели "Челси" сделает свое предложение о покупке Деклана, однако для этого "синим" сперва нужно избавиться от балласта.
Среди игроков, которых "Челси" готов продать для пополнения своего трансферного бюджета, значатся Маркос Алонсо, Фикайо Томори, Данни Дринкуотер и Вилли Кабальеро. Если из этого ничего не выйдет, "синим" придется заморозить трансфер Райса до лета.
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