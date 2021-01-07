Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал взял кредит на 120 миллионов фунтов
"Канониры" испытывают финансовые проблемы
"Арсенал" взял краткосрочный кредит на 120 миллионов фунтов для преодоления последствий пандемии коронавируса.
Воспользовавшись специальной государственной программой помощи бизнесу в условиях пандемии, "Арсенал" обратился в Банк Англии за кредитом по льготной ставке в 0.5% годовых для покрытия кассового разрыва.
Указанную сумму в 120 млн. фунтов "канониры" обязаны вернуть до конца мая. При этом клубу запрещено тратить заемные деньги на трансферы.
Ранее объединение болельщиков "Арсенала" Arsenal Supporters' Trust прикидывало, что клуб недосчитается 144 млн. фунтов, если "Эмирейтс" будет закрыт целый год.
Добавим, что прошлым летом данной программой воспользовался "Тоттенхэм", одолжив у Банка Англии 175 млн. фунтов.
Популярное сейчас
- Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская сдала позитивный тест на допинг
- Дело о шантаже Вальбуэна передано в уголовный суд. Бензема светит тюрьма
- Зинченко – лидер Манчестер Сити по количеству передач в полуфинале Кубка лиги с Юнайтед
- Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО