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Арсенал взял кредит на 120 миллионов фунтов

Англия
(1 голосов)

"Канониры" испытывают финансовые проблемы

Арсенал взял кредит на 120 миллионов фунтов
Новина українською

"Арсенал" взял краткосрочный кредит на 120 миллионов фунтов для преодоления последствий пандемии коронавируса.

Воспользовавшись специальной государственной программой помощи бизнесу в условиях пандемии, "Арсенал" обратился в Банк Англии за кредитом по льготной ставке в 0.5% годовых для покрытия кассового разрыва.

Указанную сумму в 120 млн. фунтов "канониры" обязаны вернуть до конца мая. При этом клубу запрещено тратить заемные деньги на трансферы.

Ранее объединение болельщиков "Арсенала" Arsenal Supporters' Trust прикидывало, что клуб недосчитается 144 млн. фунтов, если "Эмирейтс" будет закрыт целый год.

Добавим, что прошлым летом данной программой воспользовался "Тоттенхэм", одолжив у Банка Англии 175 млн. фунтов.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
07.01.2021 в 22:40
Значит Озил остаётся.
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