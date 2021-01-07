  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм принял предложение Аякса по Алле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм принял предложение Аякса по Алле

Англия
(1 голосов)

Себастьян вскоре может перебраться в Амстердам

Вест Хэм принял предложение Аякса по Алле
Новина українською

"Вест Хэм" принял предложение "Аякса" в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Себастьяна Алле.

Нынешний главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предпочитает использовать на острие атак Майкла Антонио, поэтому удерживать Алле не стал.

Как сообщает Sky Sports, "Аякс" надеется завершить приобретение 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, забившего только 10 голов в своих 48 матчах Премьер-Лиги, в срок до воскресной игры против ПСВ.

Напомним, летом 2019-го "молотобойцы" купили Алле у "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Себастьен Аллер Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...