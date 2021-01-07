Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм принял предложение Аякса по Алле
Себастьян вскоре может перебраться в Амстердам
"Вест Хэм" принял предложение "Аякса" в 20 миллионов фунтов о покупке нападающего Себастьяна Алле.
Нынешний главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес предпочитает использовать на острие атак Майкла Антонио, поэтому удерживать Алле не стал.
Как сообщает Sky Sports, "Аякс" надеется завершить приобретение 26-летнего игрока сборной Кот-д'Ивуара, забившего только 10 голов в своих 48 матчах Премьер-Лиги, в срок до воскресной игры против ПСВ.
Напомним, летом 2019-го "молотобойцы" купили Алле у "Айнтрахта" за 45 миллионов фунтов.
Популярное сейчас
- Английские СМИ: Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Зинченко
- Динамо выпустит криптовалюту для фанатов
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Зинченко получил оценку за матч Манчестер Сити с Челси
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО