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Клопп: Ливерпуль выиграл два матча из шести последних – это не наши стандарты

Англия
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Клопп: Ливерпуль выиграл два матча из шести последних – это не наши стандарты
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Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал последние выступления "красных". Цитирует немца портал Goal.com.

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"Нам не нравится происходящее, но постоянно избегать таких вещей очень сложно. Мы выиграли два матча из шести последних – конечно, это не наши стандарты. Мы хотим прогрессировать, становиться лучше. Честно говоря, я не думаю, что в последнее время у нас все было очень и очень плохо".

"АПЛ слишком сильна. Стоит немного притормозить и результаты ухудшаются, оппоненты отдают на поле все силы. Вы видели это в матче с "Саутгемптоном".

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В статье: Юрген Клопп Английская Премьер-лига АПЛ Ливерпуль
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Источник:
Goal.com

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