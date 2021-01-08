Клопп: Ливерпуль выиграл два матча из шести последних – это не наши стандарты

Менеджер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал последние выступления "красных". Цитирует немца портал Goal.com.

"Нам не нравится происходящее, но постоянно избегать таких вещей очень сложно. Мы выиграли два матча из шести последних – конечно, это не наши стандарты. Мы хотим прогрессировать, становиться лучше. Честно говоря, я не думаю, что в последнее время у нас все было очень и очень плохо".