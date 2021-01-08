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 Погба: Проигрывать всегда обидно, потому что за всем этим стоит трофей

Англия
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Он разочарован результатом

 Погба: Проигрывать всегда обидно, потому что за всем этим стоит трофей
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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился своими мыслями о текущих выступлениях своей команды. В эту среду, 6 января "красные дьяволы" проиграли "Манчестер Сити" в полуфинале английского Кубка лиги (0:2).

"Это расстраивает, потому что это уже не первый такой матч против "Сити" дома». Очевидно, мы разочарованы результатом и двумя голами со стандартов. Проигрывать всегда обидно, потому что за всем этим стоит трофей, и мы должны стать лучше. Мы обязательно должны добиться большего.

"Речь о деталях. Они всегда имеют значение. И когда такие большие игры, как эта - мы проигрываем именно в деталях и в действиях при стандартных положениях.Мы должны учиться и в следующий раз будем лучше. Сейчас мы находимся в хорошем положении и у нас нет времени расстраиваться", - сказал в интервью Погба MUTV.

"Игра за "Манчестер Юнайтед" - непросто и никогда не будет легко, но это делает победы красивее. Это все, что мы хотим. Это то, чего хотят болельщики, то чего хочет команда, этого хотят все. Клуб построен на победах и больших вещах", - добавил он.

Напомним, что "МЮ" четвертый год подряд вылетает на стадии полуфинала турнира. Следующий поединок, "Манчестер Юнайтед" сыграет на домашнем стадионе с "Уотфорд", в Кубке Англии, завтра 9 января.

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В статье: Поль Погба Манчестер Сити (Англия) Манчестер Юнайтед
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Источник:
AS

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