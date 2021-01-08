  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Серхио Рамос может перейти в Ливерпуль
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Рамос может перейти в Ливерпуль

Англия
(1 голосов)

Также им заинтересован еще английский клуб

Серхио Рамос может перейти в Ливерпуль
Новина українською

Защитник и капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиги. Как сообщает источник Daily Star, "Ливерпуль" рассматривает варианты перехода защитника в английский клуб в статусе свободного агента.

По данным источника, "красные" хотят укрепить свою оборону из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Ранее у 34-летнего футболиста возникили проблемы с "Реалом" из-за нового контракта. Дело в том, что клуб хочет сократить зарплату исполнителю, прежде чем он согласится на продления нового контракта. "Ливерпуль" готов ему предложить те условия, которые он хочет, по словам El Chiriguito TV.

Читайте также СМИ: Ман Сити рассматривает возможность подписания Серхио Рамоса

Напомним, что в текущем сезоне Рамос сыграл 13 матчей, забив 2 гола. В составе мадридского "Реала" футболист 5 раз становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, четыре раза обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Манчестер Сити (Англия) Реал (Мадрид) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Star

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...