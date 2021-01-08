Серхио Рамос может перейти в Ливерпуль

Защитник и капитан "Реал Мадрида" Серхио Рамос может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиги. Как сообщает источник Daily Star, "Ливерпуль" рассматривает варианты перехода защитника в английский клуб в статусе свободного агента.

По данным источника, "красные" хотят укрепить свою оборону из-за травм Виргила ван Дейка и Джо Гомеса.

Ранее у 34-летнего футболиста возникили проблемы с "Реалом" из-за нового контракта. Дело в том, что клуб хочет сократить зарплату исполнителю, прежде чем он согласится на продления нового контракта. "Ливерпуль" готов ему предложить те условия, которые он хочет, по словам El Chiriguito TV.

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Напомним, что в текущем сезоне Рамос сыграл 13 матчей, забив 2 гола. В составе мадридского "Реала" футболист 5 раз становился чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, трижды - Суперкубок УЕФА, четыре раза обладателем Суперкубка Испании, победителем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.