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Тренер Вулвз о COVID-19: Все станет только хуже – рост заражения пугает, прогнозы ужасные
Санту на связи
Менеджер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал учащение заболевания коронавирусом в рамках АПЛ. Цитирует тренера "волков" ВВС.
"К сожалению, все станет только хуже, посмотрите новости – прогнозы ужасные, рост заражения пугает. Все футбольные клубы находятся в пузыре и не всегда понимают, что чувствуют люди. Вся эта ситуация создает сложности нам всем. Важно помнить, что футболисты – это всего лишь люди".
Напомним, вчера "Астон Вилла" закрыла базу и отменила тренировку первой команды из-за вспышки COVID-19. Также очаги инфекции возникли в стане "Фулхэма" и "Манчестер Сити".
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