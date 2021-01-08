Тренер Вулвз о COVID-19: Все станет только хуже – рост заражения пугает, прогнозы ужасные

Менеджер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал учащение заболевания коронавирусом в рамках АПЛ. Цитирует тренера "волков" ВВС.

"К сожалению, все станет только хуже, посмотрите новости – прогнозы ужасные, рост заражения пугает. Все футбольные клубы находятся в пузыре и не всегда понимают, что чувствуют люди. Вся эта ситуация создает сложности нам всем. Важно помнить, что футболисты – это всего лишь люди".