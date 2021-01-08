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Тренер Вулвз о COVID-19: Все станет только хуже – рост заражения пугает, прогнозы ужасные

Англия
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Санту на связи

Тренер Вулвз о COVID-19: Все станет только хуже – рост заражения пугает, прогнозы ужасные
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Менеджер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прокомментировал учащение заболевания коронавирусом в рамках АПЛ. Цитирует тренера "волков" ВВС.

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"К сожалению, все станет только хуже, посмотрите новости – прогнозы ужасные, рост заражения пугает. Все футбольные клубы находятся в пузыре и не всегда понимают, что чувствуют люди. Вся эта ситуация создает сложности нам всем. Важно помнить, что футболисты – это всего лишь люди".

Напомним, вчера "Астон Вилла" закрыла базу и отменила тренировку первой команды из-за вспышки COVID-19. Также очаги инфекции возникли в стане "Фулхэма" и "Манчестер Сити".

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту коронавирус
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Источник:
BBC

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