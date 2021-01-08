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Кристиан Эриксен может вернуться в Тоттенхэм

Англия
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Ранее он уже выступал в этом клубе

Кристиан Эриксен может вернуться в Тоттенхэм
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Главный тренер "Тоттенхэм" Жоузе Моуриньо хочет вернуть полузащитника "Интера" Кристиана Эриксена, сообщает Sky Sports. Его контракт рассчитан до 2024 года.

По данным информации Sky Sport Italia, такой вариант возможен, если полузащитник "шпор" Деле Алли перейдет в "ПСЖ". В трансфере 28-ми летнего футболиста лично заинтересован Моуриньо, он считает что сможет дать больший выбор в атаке. Однако зарплата с игроком на 7,5 млн евро в год замедляет переговоры.

К слову, Кристиан раньше защищал цвета "шпор" с 2013 по 2020 год. Датчанин год назад перешел в "Интер" из "Тоттенхэма" за 27 миллионов евро.

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Напомним, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Серии А Эриксен сыграл 13 матчей, результативными действиями не отличился.

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В статье: Жозе Моуриньо Кристиан Эриксен Тоттенхэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sport Italia

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