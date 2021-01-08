Владелец Манчестер Сити купил старейший кубок Англии за $ 1 млн

Владелец "Манчестер Сити" шейх Мансур бен Зайед аль-Найян за $ 1 млн приобрел старейший трофей, который вручался за победу в Кубке Англии с 1896 по 1910 год, сообщает пресс-служба клуба.

Первоначально имелись опасения, что кубок будет в дальнейшем выкуплен частными коллекционерами, а затем и вовсе покинет территорию страны. После того как шейх Мансур купил трофей, он останется в Англии. Владелец "Манчестер Сити" решил передать кубок в Национальный музей футбола, который расположен в Манчестере. Там он ранее и хранился с 2005 года. Шейх сделал это с целью сохранения доступа к трофею для фанатов, которые смогут видеть его в музее.

Кубок Англии является первым трофеем, который завоевал "Манчестер Сити". Это произошло в финале Кубка Англии 1904 года, в котором команда выиграла у "Болтона" со счётом 1:0.