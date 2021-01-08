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Петер Бош: Если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть, а Хаверц не играет

Англия
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Наставник не понимает, зачем лондонцы покупали игрока

Петер Бош: Если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть, а Хаверц не играет
Новина українською

Главный тренер "Байера" Петер Бош высказался об адаптации в английской Премьер-лиге своего бывшего подопечного, полузащитника "Челси" Кая Хаверца.

"Я понимаю, зачем "Челси" купил Кая, но пока не вижу, чтобы Лэмпард понимал, как его использовать. Здорово, что Фрэнк защищает его в прессе. Но в любом случае футболист должен давать результат, забивать голы и создавать их. Если за тебя заплатили € 100 млн, ты должен играть, а Кай не играет.

Хаверц играет на пианино, а Зиеш с улицы. Если будет штрафной удар, Хаким подойдёт и исполнит его. Он такой", — приводит слова Боша The Athletic.

На днях был опубликован рейтинг самых дорогих футболистов от CIES Football Observatory. Хаверц занял в списке 10-е место.

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В статье: Байер (Леверкузен) Челси (Лондон) Петер Бош
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