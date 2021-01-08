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Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
В списке нету Клоппа и Гвардиолы
Английская Премьер-лига на своём сайте объявила имена претендентов на звание лучшего тренера чемпионата по итогам декабря.
В список вошли четыре специалиста: Карло Анчелотти ("Эвертон"), Шон Дайч ("Бёрнли"), Уле-Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед") и Дин Смит ("Астон Вилла").
"Эвертон" Анчелотти, набрав 29 очков в 16 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Бёрнли" Дайча (16) располагается на 16-й строчке, находясь в 5 очках от зоны вылета. "Манчестер Юнайтед" Сульшера (33) уступает лишь "Ливерпулю", а "Астон Вилла" Смита (26) занимает восьмое место.
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