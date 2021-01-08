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Моуриньо предупреждает о безвыходной ситуации, если переносы матчей продолжатся

Англия
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Моуриньо предупреждает о безвыходной ситуации, если переносы матчей продолжатся
UA-Футбол
Новина українською

В Англии все больше матчей переносятся из-за коровирусных вспышек внутри клубов. Сейчас в подобную ситуацию попала "Астон Вилла".

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В ближайшую среду "Вилла" сыграет против "Тоттенхэм". Жозе Моуриньо опасается очередного переноса.

"Я считаю, что невозможно для какого-то клуба переносить два-три матча. Особенно, если они принимают участие в еврокубках.

Конечно, у меня нет влияния и я не хочу влияния. Единственное, что мы можем сделать, это защищать своих игроков. Мы не можем согласиться играть семь матчей за три недели всередине сезона", - приводит слова португальца Goal.

Напомним, что ранее был перенесен матч "Тоттенхэма" против "Фулхэма".

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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fabo67
08.01.2021 в 19:27
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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