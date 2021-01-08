Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуриньо предупреждает о безвыходной ситуации, если переносы матчей продолжатся
Критикуешь - предлагай
В Англии все больше матчей переносятся из-за коровирусных вспышек внутри клубов. Сейчас в подобную ситуацию попала "Астон Вилла".
В ближайшую среду "Вилла" сыграет против "Тоттенхэм". Жозе Моуриньо опасается очередного переноса.
"Я считаю, что невозможно для какого-то клуба переносить два-три матча. Особенно, если они принимают участие в еврокубках.
Конечно, у меня нет влияния и я не хочу влияния. Единственное, что мы можем сделать, это защищать своих игроков. Мы не можем согласиться играть семь матчей за три недели всередине сезона", - приводит слова португальца Goal.
Напомним, что ранее был перенесен матч "Тоттенхэма" против "Фулхэма".
Популярное сейчас
- Марадона, Улье, Дячук-Ставицкий. Кого потерял футбол в 2020 году. ВИДЕО
- Колос подписал контракт с воспитанником киевского Динамо
- Украинский экс-легионер жестко раскритиковал футбольные чемпионаты Латвии и Грузии
- Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО