Канте пропустит несколько матчей Челси

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что несколько матчей не сможет рассчитывать на Нголо Канте.

По утверждению наставника, у французского опорника небольшая травма подколенного сухожилия. Он точно не сыграет против ФК "Моркам" в Кубке и "Фулхэма" в чемпионате.

The boss starts with an update on those that might be involved on Sunday and says Reece James, Andreas Christensen and N'Golo Kante are all out: 'Reece will train with us tomorrow but this game is too soon. N'Golo has a minor hamstring injury.'#CHEMOR