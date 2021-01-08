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Немецкое усиление. Брандт и Дракслер находятся в шорт-листе Арсенала
Основной вариант и запасной
Лондонский "Арсенал" планирует усиление линии полузащиты. В списке претендентов - два футболиста.
Основной вариант - Юлиан Брандт. Микель Артета давно следит за прогрессом игрока "Боруссии" и зимой хочет видеть его в Лондоне.
Альтернативой считается Юлиан Дракслер. Причем, если зимой с ним контракт заключить не удасться, то уже летом можно будет подписать бесплатно. Его сделка с "ПСЖ" действительна еще полгода.
True ✅ Julian Draxler @PSG_inside is behind Julian Brandt @BVB on the shortlist of @Arsenal Draxler is a free agent in summer pic.twitter.com/L5ALisxUPg— Christian Falk (@cfbayern) January 8, 2021
Отметим, что также "Арсеналом" работает над продажей
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