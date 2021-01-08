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Немецкое усиление. Брандт и Дракслер находятся в шорт-листе Арсенала

Англия
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Основной вариант и запасной

Немецкое усиление. Брандт и Дракслер находятся в шорт-листе Арсенала
UA-Футбол
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Лондонский "Арсенал" планирует усиление линии полузащиты. В списке претендентов - два футболиста.

Основной вариант - Юлиан Брандт. Микель Артета давно следит за прогрессом игрока "Боруссии" и зимой хочет видеть его в Лондоне.

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Альтернативой считается Юлиан Дракслер. Причем, если зимой с ним контракт заключить не удасться, то уже летом можно будет подписать бесплатно. Его сделка с "ПСЖ" действительна еще полгода.

Отметим, что также "Арсеналом" работает над продажей двух игроков.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Арсенал (Лондон) Юлиан Дракслер Юлиан Брандт Пари Сен-Жермен (Париж)
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