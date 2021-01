Немецкое усиление. Брандт и Дракслер находятся в шорт-листе Арсенала

Лондонский "Арсенал" планирует усиление линии полузащиты. В списке претендентов - два футболиста.

Основной вариант - Юлиан Брандт. Микель Артета давно следит за прогрессом игрока "Боруссии" и зимой хочет видеть его в Лондоне.

Альтернативой считается Юлиан Дракслер. Причем, если зимой с ним контракт заключить не удасться, то уже летом можно будет подписать бесплатно. Его сделка с "ПСЖ" действительна еще полгода.

True ✅ Julian Draxler @PSG_inside is behind Julian Brandt @BVB on the shortlist of @Arsenal Draxler is a free agent in summer pic.twitter.com/L5ALisxUPg