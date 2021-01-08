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Один из конкурентов Ярмоленко сменил Вест Хэм на Вест Бромвич
Но будет ли украинцу от этого легче
Роберт Снодграсс стал игроком "Вест Бромвича". Об этом передает официальная пресс-служба "дроздов".
Контракт с опытным вингером рассчитан на полтора года. Стоит отметить, что Роберт перестал попадать в основу "Вест Хэма", проведя за первую часть сезона лишь три игры.
Welcome to West Bromwich Albion, @robsnodgrass7! ✍️— West Bromwich Albion (@WBA) January 8, 2021
Отметим, что Снодграсс был одним из конкурентов Андрея Ярмоленко на правом фланге атаки.
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