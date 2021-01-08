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Один из конкурентов Ярмоленко сменил Вест Хэм на Вест Бромвич

Англия
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Но будет ли украинцу от этого легче

Один из конкурентов Ярмоленко сменил Вест Хэм на Вест Бромвич
UA-Футбол
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Роберт Снодграсс стал игроком "Вест Бромвича". Об этом передает официальная пресс-служба "дроздов".

Контракт с опытным вингером рассчитан на полтора года. Стоит отметить, что Роберт перестал попадать в основу "Вест Хэма", проведя за первую часть сезона лишь три игры.

Отметим, что Снодграсс был одним из конкурентов Андрея Ярмоленко на правом фланге атаки.

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В статье: Вест Бромвич Альбион Роберт Снодграсс Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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