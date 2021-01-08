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Кубок Англии. Ливерпуль громит Астон Виллу, Вулверхэмптон обыгрывает Кристал Пэлас
Месть мерсисайдцев за недавнее поражение от бирмингемцев 2:7
Кубок Англии. 1/32 финала
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Первый тайм продержались хозяева, хотя гости владели подавляющим преимуществом. У "Ливерпуля" больше половины стартового состава оказалось из игроков основы, у "Астон Виллы" большая часть футболистов - из резерва. С самого начала было понятно, что "львы" не выстоят. На 4-й минуте Мане забил после паса Джонса и грубой ошибки в обороне бирмингемцев.
К чести "Виллы" стоит признать, что они не сдавались, проводили неплохие контратаки, старались и боролись. Даже удалось отыграться и вернуть интригу в поединок. Барри забил после паса Роу. Хотя этот мяч только разозлил гостей.
С 60-й по 65-ю минуту мерсисайдцы провели ударный период, напомнив самих себя прошлогодней давности, и буквально смели соперника. Вейналдум, Мане и Салах забили три решающих гола, каждый удар по воротам в этот период заканчивался голом. Невероятно! Получился достаточно убедительный реванш "красных" за поражение от "львов" в октябре, а в комплекте с местью команда Клоппа еще и получила путевку в 1/16 финала.
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)
Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир)
Астон Вилла - Ливерпуль 1:4
Голы: Барри 41 - Мане 4, Вейналдум 60, Мане 63, Салах 65
Астон Вилла: Оноди - Реван, Бридж, Уокер, Роу - Крисене, К. Хейден, Силла, Райхи - Барри, Богард.
Ливерпуль: Келлехер - Н. Уильямс, Р. Уильямс, Фабиньо, Милнер - Хендерсон, Вейналдум, Джонс - Мане, Салах, Минамино.
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"Волки" малой кровью одержали победу над "орлами". Небольшое териториальное преимущество было у хозяев, но зато почти каждую атаку они доводили до логического завершения - удара по воротам. "Кристал Пэлас" выглядел вяло, к тому же за матч не нанес ни одного удара в створ. Поэтому одного точного выстрела от Траоре хватило "Вулверхэмптону".
Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)
Вулверхэмптон - Кристал Пэлас 1:0
Голы: Траоре 35
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