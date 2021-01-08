Погоня Бруну за очередной наградой. Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

АПЛ подбивает итоги декабря. Были объявлены претенденты на звание лучшего игрока последнего зимнего месяца.

Читайте также Названы претенденты на звание лучшего тренера месяца в АПЛ

Полностью список из восьми игроков выглядит следующим образом:

Анвар Эль-Гази ("Астон Вилла")

Бруну Фернандеш ("МЮ")

Дамиан Мартинес ("Астон Вилла")

Бен Ми ("Бернли")

Маркус Рашфорд ("МЮ")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Томаш Соучек ("Вест Хэм")

Джон Стоунз ("Ман Сити")

Отметим, что Бруну Фернандеш, в случае победы, станет первым игроком в истории АПЛ, который брал четыре подобные награды за один год.