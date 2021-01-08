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Погоня Бруну за очередной наградой. Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ

Англия
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Снова португалец или необычный победитель?

Погоня Бруну за очередной наградой. Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
UA-Футбол
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АПЛ подбивает итоги декабря. Были объявлены претенденты на звание лучшего игрока последнего зимнего месяца.

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Полностью список из восьми игроков выглядит следующим образом:

  • Анвар Эль-Гази ("Астон Вилла")
  • Бруну Фернандеш ("МЮ")
  • Дамиан Мартинес ("Астон Вилла")
  • Бен Ми ("Бернли")
  • Маркус Рашфорд ("МЮ")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Томаш Соучек ("Вест Хэм")
  • Джон Стоунз ("Ман Сити")

Отметим, что Бруну Фернандеш, в случае победы, станет первым игроком в истории АПЛ, который брал четыре подобные награды за один год.

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В статье: Мохамед Салах Бруну Фернандеш Анвар Эль-Гази Бен Ми Дамиан Мартинес Маркус Рашфорд Джон Стоунз Томаш Соучек
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