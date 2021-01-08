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Погоня Бруну за очередной наградой. Объявлены претенденты на звание игрока месяца в АПЛ
Снова португалец или необычный победитель?
АПЛ подбивает итоги декабря. Были объявлены претенденты на звание лучшего игрока последнего зимнего месяца.
Полностью список из восьми игроков выглядит следующим образом:
- Анвар Эль-Гази ("Астон Вилла")
- Бруну Фернандеш ("МЮ")
- Дамиан Мартинес ("Астон Вилла")
- Бен Ми ("Бернли")
- Маркус Рашфорд ("МЮ")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Томаш Соучек ("Вест Хэм")
- Джон Стоунз ("Ман Сити")
???? Introducing your @EASPORTSFIFA Player of the Month nominees for December 2020— Premier League (@premierleague) January 8, 2021
Vote ➡️ https://t.co/MPt3hFCs2t #PLAwards pic.twitter.com/MFsFqCwsrd
Отметим, что Бруну Фернандеш, в случае победы, станет первым игроком в истории АПЛ, который брал четыре подобные награды за один год.
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