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Астон Вилла зафиксировала 14 случаев заражения коронавирусом

Англия
(1 голосов)

10 из них – игроки первой команды

Астон Вилла зафиксировала 14 случаев заражения коронавирусом
Новина українською

"Астон Вилла" объявила, что сразу 10 игроков первой команды одновременно заболели коронавирусом.

"У нас не было ни одного положительного результата, и вдруг их оказалось сразу 14. 10 из 14 — это игроки", — сокрушается исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу.

Несмотря на вспышку коронавируса, "Астон Вилла" сыграла матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" молодежным составом, уступив 1:4.

А вот ближайшие матчи "Виллы" в Премьер-Лиге теперь находятся под угрозой отмены — на следующей неделе у команды Дина Смита запланированы игры против "Тоттенхэма" и "Эвертона".

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) коронавирус
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cabo36
09.01.2021 в 11:07
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