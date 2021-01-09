Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла зафиксировала 14 случаев заражения коронавирусом
10 из них – игроки первой команды
"Астон Вилла" объявила, что сразу 10 игроков первой команды одновременно заболели коронавирусом.
"У нас не было ни одного положительного результата, и вдруг их оказалось сразу 14. 10 из 14 — это игроки", — сокрушается исполнительный директор "вилланов" Кристиан Парслоу.
Несмотря на вспышку коронавируса, "Астон Вилла" сыграла матч 3-го раунда Кубка Англии против "Ливерпуля" молодежным составом, уступив 1:4.
А вот ближайшие матчи "Виллы" в Премьер-Лиге теперь находятся под угрозой отмены — на следующей неделе у команды Дина Смита запланированы игры против "Тоттенхэма" и "Эвертона".
Популярное сейчас
- Ультрас Оболони отреагировали на подписание клубом защитника, который ранее играл в так называемом "чемпионате ЛНР"
- Кубок Англии. Ливерпуль громит Астон Виллу, Вулверхэмптон обыгрывает Кристал Пэлас
- Боруссия Менхенгладбах - Бавария 3:2. Неординарный камбэк
- Бернард едет к Фонсеке, мощное усиление Аякса. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО