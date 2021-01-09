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Лэмпард: Давление сделало мою работу ещё более интересной

Англия
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Фрэнка не пугает игровой кризис команд

Лэмпард: Давление сделало мою работу ещё более интересной
Новина українською

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, заявил, что оказываемое на его давление делает его работу еще интереснее.

После четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги Лэмпард оказался под огромных давлением, и даже появились слухи насчет скорого увольнения Фрэнка.

"Я брался за эту работу, ожидая давления. Но когда дела идут хорошо, я сам подвергаю себя давлению, потому что переживаю о том, что ждет нас впереди.

Во время беспроигрышной серии я переживал насчет самоуспокоенности. Я был под постоянным давлением, когда люди говорили, насколько мы хороши.

Теперь моя работа стала еще более серьезным испытанием — в хорошем смысле, потому что я могу лучше узнать себя, каждого члена команды, каждого члена персонала. И это делает мою работу еще интереснее.

Я пришел в огромный клуб по меркам Премьер-Лиги и мирового футбола. Клуб, который находится в процессе перестройки, и легко здесь быть просто не могло. Поэтому эта ситуация была ожидаемой для меня", — цитирует Лэмпарда The Independent.

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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