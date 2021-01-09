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Лэмпард: Давление сделало мою работу ещё более интересной
Фрэнка не пугает игровой кризис команд
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард, заявил, что оказываемое на его давление делает его работу еще интереснее.
После четырех поражений в шести последних матчах Премьер-Лиги Лэмпард оказался под огромных давлением, и даже появились слухи насчет скорого увольнения Фрэнка.
"Я брался за эту работу, ожидая давления. Но когда дела идут хорошо, я сам подвергаю себя давлению, потому что переживаю о том, что ждет нас впереди.
Во время беспроигрышной серии я переживал насчет самоуспокоенности. Я был под постоянным давлением, когда люди говорили, насколько мы хороши.
Теперь моя работа стала еще более серьезным испытанием — в хорошем смысле, потому что я могу лучше узнать себя, каждого члена команды, каждого члена персонала. И это делает мою работу еще интереснее.
Я пришел в огромный клуб по меркам Премьер-Лиги и мирового футбола. Клуб, который находится в процессе перестройки, и легко здесь быть просто не могло. Поэтому эта ситуация была ожидаемой для меня", — цитирует Лэмпарда The Independent.
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