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Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду

Англия
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Фрэнк может быть уволен уже в ближайшее время

Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду
Новина українською

"Челси" рассматривает 5 кандидатур на пост главного тренера, если Фрэнку Лэмпарду не удастся исправить ситуацию в ближайшее время.

Четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги вкупе с неудавшейся интеграцией звездного немецкого дуэта новичком заставили "Челси" всерьез задуматься о расставании с Лэмпардом и о том, кто может заменить Фрэнка — прямо сейчас или в конце сезона.

Как сообщает Daily Mail, в предварительном шорт-листе "синих" на замену Лэмпарду доминируют специалисты, поработавшие или до сих пор работающие в Бундеслиге.

В список входят Ральф Хазенхюттль из "Саутгемптона" и Юлиан Нагельсманн из "Лейпцига". В лондонском клубе высоко оценивают обоих и готовы дождаться лета, осознавая, что никто из них не покинет текущее место работы посреди сезона.

А вот Массимилиано Аллегри, Ральфа Рангика и уволенного из "ПСЖ" Томаса Тухеля "синие" могут позвать уже сейчас.

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В статье: Массимилиано Аллегри Ральф Рангник Фрэнк Лэмпард Томас Тухель Челси (Лондон) Юлиан Нагельсманн Ральф Хазенхюттль
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