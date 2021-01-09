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Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду
Фрэнк может быть уволен уже в ближайшее время
"Челси" рассматривает 5 кандидатур на пост главного тренера, если Фрэнку Лэмпарду не удастся исправить ситуацию в ближайшее время.
Четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги вкупе с неудавшейся интеграцией звездного немецкого дуэта новичком заставили "Челси" всерьез задуматься о расставании с Лэмпардом и о том, кто может заменить Фрэнка — прямо сейчас или в конце сезона.
Как сообщает Daily Mail, в предварительном шорт-листе "синих" на замену Лэмпарду доминируют специалисты, поработавшие или до сих пор работающие в Бундеслиге.
В список входят Ральф Хазенхюттль из "Саутгемптона" и Юлиан Нагельсманн из "Лейпцига". В лондонском клубе высоко оценивают обоих и готовы дождаться лета, осознавая, что никто из них не покинет текущее место работы посреди сезона.
А вот Массимилиано Аллегри, Ральфа Рангика и уволенного из "ПСЖ" Томаса Тухеля "синие" могут позвать уже сейчас.
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