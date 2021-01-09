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Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме защитника Реала
Эдер Милитао может перебраться в Лондон
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо проявляет интерес к защитнику "Реала" Эдеру Милитао.
В 2019 году "Реал" пригласил Милитао из "Порту" за 43 миллиона фунтов, однако эта покупка себя совершенно не оправдала.
В прошлом сезоне Эдер сыграл 15 матчей за "Реал" в Ла Лиге, а в этом — лишь три во всех соревнованиях, угодив в опалу к своему главному тренеру Зинедину Зидану после перенесенной в начале ноября коронавирусной болезни.
"Шпоры" проявляли интерес к Милитао еще во время летнего трансферного окна, и Моуриньо чувствует, что ему по силам вернуть карьеру 22-летнего бразильца в колею.
AS ожидает, что "Реал" не будет стоять на пути у Милитао, но захочет отбить большую часть своих инвестиций в защитника.
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