Гвардиола: Сити очень повезло с Диашем, он невероятен

Хосеп Гвардиола отметил стабильность и профессионализм летнего новичка "Сити" Рубена Диаша.

Португалец, обошедшийся клубу в 68 миллионов евро, мгновенно преобразил оборону "горожан". При нём команда пропустила всего 9 голов в 20 матчах.

"Навыки и понимание игры Диаша просто невероятны. Также он хочет учиться и неустанно поражает меня. Каждый день я вижу его в спортзале рано утром, также он очень пристально следит за своим питанием. Он 24 часа в сутки живёт своей профессией.

Он из тех, кто может играть каждые три дня, он восстанавливается моментально. В команде важно иметь таких игроков.

Ему всего 23 года, так что я уверен, что в ближайшие 5-7 лет он станет даже сильнее. Нам очень повезло с ним", – цитирует Пепа Sky Sports.