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Кубок Англии. Эвертон дожимает Ротерхэм; Норвич и Ноттингем идут дальше, Рединг и Кардифф вылетают
Дополнительное время понадобилось команде Анчелотти, чтобы обыграть аутсайдера Чемпионшипа
Кубок Англии. 1/32 финала
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"Ирискам" победа над скромным "Ротерхэмом" далась очень непросто, энергозатратный получился матч. Несмотря на то, что Тосун забил быстрый гол и достаточно уверенно выглядели хозяева в первом тайме, гости отыгрались во втором. В штрафной защитники "Эвертона" крайне неудачно выносили мяч, у Олосунде получился удар в дальний угол и мяч оказался в сетке.
"Ротерхэм" не лучшим образом выступает в этом сезоне, борется за выживание во второй английской лиге, при этом смог навязать полноценную борьбу одному из лидеров АПЛ. Большую часть времени на поле шла примерно равная игра.
В конце основного времени у мерсисайдцев все же получилась еще одна атака, после которой мяч оказался в сетке. Тосун забил второй мяч, арбитры посмотрели ВАР и гол отменили - офсайд. Дополнительное время опять же прошло в равной борьбе, впрочем, "ириски" забили в самом его начале, Дукуре ворвался в свободную зону по центру ворот и пробил в дальний угол. Не без проблем, но подопечные Анчелотти довели игру до победного конца и вышли в следующий раунд турнира.
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Эвертон - Ротерхэм 2:1 (доп. время)
Голы: Тосун 9, Дукуре 93 - Олосунде 56
Эвертон: Олсен, Коулман, Кин, Годфри, Динь (Мина 66), Родригес, Дэвис (Сигурдссон 66), Гомес, Гордон (Бернард 61), Тосун, Ивоби (Дукуре 61).
Ротерхэм: Блэкман, Вуд, Макдональд, Ихикве, Олосунде, Хардинг, Крукс, Линдси, Берлазер, Уайлс, Смит.
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В других матчах этого игрового слота Кубка Англии обошлось без сюрпризов и без дополнительного времени. Довольно скромные победы добыли "Ноттингем Форест" и "Лутон Таун", а "Миллуол" и "Норвич" забили своим соперникам по два мяча, хотя и эти победы можно назвать экономными. Условным сюрпризом стало, возможно, поражение "Дерби Каунти" от команды из Северной Национальной лиги (это шестой уровень системы футбольных лиг Англии), но "Дерби" сейчас явно в разобранном состоянии.
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем)
Ноттингем Форест - Кардифф 1:0
Голы: Тейлор 3
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Стадион: Кенилуорт Роуд (Лутон)
Лутон Таун - Рединг 1:0
Голы: Монкур 30
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Стадион: Медоу Парк (Боремвуд)
Борхэм Вуд - Миллуол 0:2
Голы: Зохоре 31, Хатчинсон 75
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Стадион: Карроу Роуд (Норвич)
Норвич - Ковентри 2:0
Голы: Маклин 6, Хьюджилл 7
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Стадион: Виктори Парк (Чорли)
Чорли - Дерби Каунти 2:0
Голы: Халл 9, Калвели 84
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