Кубок Англии. Эвертон дожимает Ротерхэм; Норвич и Ноттингем идут дальше, Рединг и Кардифф вылетают

Кубок Англии. 1/32 финала

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"Ирискам" победа над скромным "Ротерхэмом" далась очень непросто, энергозатратный получился матч. Несмотря на то, что Тосун забил быстрый гол и достаточно уверенно выглядели хозяева в первом тайме, гости отыгрались во втором. В штрафной защитники "Эвертона" крайне неудачно выносили мяч, у Олосунде получился удар в дальний угол и мяч оказался в сетке.

"Ротерхэм" не лучшим образом выступает в этом сезоне, борется за выживание во второй английской лиге, при этом смог навязать полноценную борьбу одному из лидеров АПЛ. Большую часть времени на поле шла примерно равная игра.

В конце основного времени у мерсисайдцев все же получилась еще одна атака, после которой мяч оказался в сетке. Тосун забил второй мяч, арбитры посмотрели ВАР и гол отменили - офсайд. Дополнительное время опять же прошло в равной борьбе, впрочем, "ириски" забили в самом его начале, Дукуре ворвался в свободную зону по центру ворот и пробил в дальний угол. Не без проблем, но подопечные Анчелотти довели игру до победного конца и вышли в следующий раунд турнира.

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Ротерхэм 2:1 (доп. время)

Голы: Тосун 9, Дукуре 93 - Олосунде 56

Эвертон: Олсен, Коулман, Кин, Годфри, Динь (Мина 66), Родригес, Дэвис (Сигурдссон 66), Гомес, Гордон (Бернард 61), Тосун, Ивоби (Дукуре 61).

Ротерхэм: Блэкман, Вуд, Макдональд, Ихикве, Олосунде, Хардинг, Крукс, Линдси, Берлазер, Уайлс, Смит.

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В других матчах этого игрового слота Кубка Англии обошлось без сюрпризов и без дополнительного времени. Довольно скромные победы добыли "Ноттингем Форест" и "Лутон Таун", а "Миллуол" и "Норвич" забили своим соперникам по два мяча, хотя и эти победы можно назвать экономными. Условным сюрпризом стало, возможно, поражение "Дерби Каунти" от команды из Северной Национальной лиги (это шестой уровень системы футбольных лиг Англии), но "Дерби" сейчас явно в разобранном состоянии.

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем)

Ноттингем Форест - Кардифф 1:0

Голы: Тейлор 3

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Стадион: Кенилуорт Роуд (Лутон)

Лутон Таун - Рединг 1:0

Голы: Монкур 30

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Стадион: Медоу Парк (Боремвуд)

Борхэм Вуд - Миллуол 0:2

Голы: Зохоре 31, Хатчинсон 75

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Стадион: Карроу Роуд (Норвич)

Норвич - Ковентри 2:0

Голы: Маклин 6, Хьюджилл 7

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Стадион: Виктори Парк (Чорли)

Чорли - Дерби Каунти 2:0

Голы: Халл 9, Калвели 84