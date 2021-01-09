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ВИДЕО, как дебютант Астон Виллы обменялся футболками с Фабиньо, но потом попросил вернуть свою назад

Англия
(2 голосов)

В итоге Барри остался с двумя трофеями

ВИДЕО, как дебютант Астон Виллы обменялся футболками с Фабиньо, но потом попросил вернуть свою назад
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"Астон Вилла" вчера принимала "Ливерпуль" (1:4) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Из-за вспышки коронавируса в бирмингемской команде в основном составе хозяев вышло сразу 11 дебютантов. После матча автор единственного гола "Астон Виллы" Луи Барри обменялся футболками с игроком "мерсисайдцев" Фабиньо.

Один из членов команды хозяев напомнил 17-летнему нападающему, что тот только что отдал футболку, в которой он мало того, что дебютировал в профессиональном футболе, да еще и забил гол действующему чемпиону Англии. Барри сразу побежал в подтрибунное помещение и попросил у бразильца отдать ценную вещь обратно. Отметим, что Фабиньо не стал возвращать свою футболку, а это значит, что юноша зашел в раздевалку сразу с двумя трофеями.

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Кубок Англии Ливерпуль Фабиньо
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Источник:
BT Sport

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