ВИДЕО, как дебютант Астон Виллы обменялся футболками с Фабиньо, но потом попросил вернуть свою назад

"Астон Вилла" вчера принимала "Ливерпуль" (1:4) в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Из-за вспышки коронавируса в бирмингемской команде в основном составе хозяев вышло сразу 11 дебютантов. После матча автор единственного гола "Астон Виллы" Луи Барри обменялся футболками с игроком "мерсисайдцев" Фабиньо.

Один из членов команды хозяев напомнил 17-летнему нападающему, что тот только что отдал футболку, в которой он мало того, что дебютировал в профессиональном футболе, да еще и забил гол действующему чемпиону Англии. Барри сразу побежал в подтрибунное помещение и попросил у бразильца отдать ценную вещь обратно. Отметим, что Фабиньо не стал возвращать свою футболку, а это значит, что юноша зашел в раздевалку сразу с двумя трофеями.

This is amazing ????



Louie Barry swapped shirts with Fabinho, but after a word with a member of Villa staff, chased him down the tunnel to ask for it back!



Now he's got Fabinho's shirt, and his debut shirt ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/6P36O5ciiW