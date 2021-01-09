Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Лестер громит Сток Сити; Шеффилд Юнайтед и Борнмут продолжают борьбу
"Лисы" неожиданно легко справляются с "гончарами"
Кубок Англии. 1/32 финала
***
Подопечные Роджерса осторожно начали игру, видимо, опасаясь хозяев, а может желая сохранить силы. Но постепенно стало понятно, что "Сток Сити" сейчас не может доставить больших проблем одному из лидеров АПЛ. Уже на 34-й минуте Джастин забил после удобного паса Прата.
Значительно добавил "Лестер" после перерыва, да и "гончары" подсели. Олбрайтон забил в самом начале второго тайма, при счете 0:2 стало понятно, что хозяева уже не отыграются.
Перес и Барнс отметились после двух подряд атак, похожих из-за ошибок и растерянности обороны "Сток Сити". Сказалась разница в классе соперников. Уверенная победа "лисиц" и показательный выход в 1/16 финала национального Кубка.
Стадион: Британниа (Сток-он-Трент)
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд)
Сток Сити - Лестер 0:4
Голы: Джастин 34, Олбрайтон 59, Перес 79, Барнс 81
Лестер: Шмейхель, Барнс, Джастин, Фофана, Кастань, Ндиди, Эванс, Олбрайтон, Перес, Прат, Тилеманс
Сток Сити: Бурсик, Аллен, Батт, Браун, Воукс, Клукас, Макклейн, Оби Микел, Суттар, Смит, Шоукросс.
***
Стадион: Мемориал (Бристоль)
Бристоль Роверс – Шеффилд Юнайтед 2:3
Голы: Килгур 21, Эхмер 62 - Дей 6 (авт.), Берк 59, Богл 63
***
Стадион: Виталити (Борнмут)
Борнмут - Олдхэм 4:1
Голы: Брукс 42, Рикельме 49, Кинг 74, Кинг 84 – Бахамбула 45
***
Стадион: Броадхолл Вэй (Стивенидж)
Стивенидж – Суонси 0:2
Голы: Раутлеж 7, Дьокереш 50
Незабитый пенальти у хозяев: Норрис 82
Популярное сейчас
- Такое не часто увидишь. Боруссия М - Бавария 3:2. Видео голов и обзор матча
- Вильярреал временно обходит Барсу и становится третьим. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Хлебас перешел в Колос, Мудрик вернулся в Шахтер. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО