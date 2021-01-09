Кубок Англии. Лестер громит Сток Сити; Шеффилд Юнайтед и Борнмут продолжают борьбу

Кубок Англии. 1/32 финала

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Подопечные Роджерса осторожно начали игру, видимо, опасаясь хозяев, а может желая сохранить силы. Но постепенно стало понятно, что "Сток Сити" сейчас не может доставить больших проблем одному из лидеров АПЛ. Уже на 34-й минуте Джастин забил после удобного паса Прата.

Значительно добавил "Лестер" после перерыва, да и "гончары" подсели. Олбрайтон забил в самом начале второго тайма, при счете 0:2 стало понятно, что хозяева уже не отыграются.

Перес и Барнс отметились после двух подряд атак, похожих из-за ошибок и растерянности обороны "Сток Сити". Сказалась разница в классе соперников. Уверенная победа "лисиц" и показательный выход в 1/16 финала национального Кубка.

Стадион: Британниа (Сток-он-Трент)

Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд)

Сток Сити - Лестер 0:4

Голы: Джастин 34, Олбрайтон 59, Перес 79, Барнс 81

Лестер: Шмейхель, Барнс, Джастин, Фофана, Кастань, Ндиди, Эванс, Олбрайтон, Перес, Прат, Тилеманс

Сток Сити: Бурсик, Аллен, Батт, Браун, Воукс, Клукас, Макклейн, Оби Микел, Суттар, Смит, Шоукросс.

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Стадион: Мемориал (Бристоль)

Бристоль Роверс – Шеффилд Юнайтед 2:3

Голы: Килгур 21, Эхмер 62 - Дей 6 (авт.), Берк 59, Богл 63

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Стадион: Виталити (Борнмут)

Борнмут - Олдхэм 4:1

Голы: Брукс 42, Рикельме 49, Кинг 74, Кинг 84 – Бахамбула 45

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Стадион: Броадхолл Вэй (Стивенидж)

Стивенидж – Суонси 0:2

Голы: Раутлеж 7, Дьокереш 50

Незабитый пенальти у хозяев: Норрис 82