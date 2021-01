Неубедительные залпы пушек прозвучали лишь в овертайме. Кубок Англии. Арсенал – Ньюкасл 2:0

Выйди на поле Мартинелли, то наверняка "Арсеналу" было бы легче добывать результат. Тем не менее, Габриэль получил повреждение на разминке перед матчем. В остальном менеджеры обеих команд выставили сбалансированные составы.

Сценарий встречи стал понятен очень быстро: "канониры" давят и нередко доводят дело до ударов по воротам, а "сороки" надеются на непоколебимость низкого блока в рамках схемы 5-4-1 и забросы на Кэрролла. К слову, титан по имени Энди успевал как продавливать соперников у чужих ворот, так и помогать у своих. Убойный шанс забить хозяева потеряли в середине тайма – Обамеянг не обыграл Дубравку, а Виллиан запорол перспективное добивание.

A first big chance for us...



Auba is through on goal but his half-volley is kept out by Dubravka#EmiratesFACup 0-0 (25) pic.twitter.com/OiFTnlYZqB