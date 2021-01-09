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Неубедительные залпы пушек прозвучали лишь в овертайме. Кубок Англии. Арсенал – Ньюкасл 2:0
Director's cut of Gunners torment
Выйди на поле Мартинелли, то наверняка "Арсеналу" было бы легче добывать результат. Тем не менее, Габриэль получил повреждение на разминке перед матчем. В остальном менеджеры обеих команд выставили сбалансированные составы.
Сценарий встречи стал понятен очень быстро: "канониры" давят и нередко доводят дело до ударов по воротам, а "сороки" надеются на непоколебимость низкого блока в рамках схемы 5-4-1 и забросы на Кэрролла. К слову, титан по имени Энди успевал как продавливать соперников у чужих ворот, так и помогать у своих. Убойный шанс забить хозяева потеряли в середине тайма – Обамеянг не обыграл Дубравку, а Виллиан запорол перспективное добивание.
A first big chance for us...— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2021
Auba is through on goal but his half-volley is kept out by Dubravka#EmiratesFACup 0-0 (25) pic.twitter.com/OiFTnlYZqB
В дебюте второй половины "Ньюкасл" немного отодвинул игру ближе к середине поля, появились моменты. Сначала Кэрролл не замкнул прострел Хендрика – Лено уже работал статистом, но мяч подло просвистел рядом со штангой. В ответ Обамеянг простил защиту гостей, габонец неуклюже перекинул Дубравку. Футболисты "Арсенала" отказались от высокого прессинга, это заметил Артета – испанец встряхнул команду с помощью замен.
"Пушкари" регулярно срывались на удары с любых позиций, однако они либо блокировались, либо снаряд летел на пустые трибуны "Эмирейтс". Интересным получился занавес встречи – все тот же Кэрролл не вырвал для "Ньюкасла" победу, подарив повод для аплодисментов в адрес Лено, а Смит-Роу отделался "горчичником" и не отправился отдыхать раньше времени только благодаря помощи VAR.
We're going to extra-time...#EmiratesFACup 0-0 (FT)— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2021
Первый экстра-тайм начался с отличного выстрела Джаки – Дубравка среагировал и вытащил снаряд из-под перекладины. Отметим, что "Арсенал" мог претендовать на пенальти в моменте с падением Обамеянга, однако свисток Каваны промолчал.
Stunning volley ???? stunning save#EmiratesFACup pic.twitter.com/Wq3q5xDBcj— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 9, 2021
Во втором тайме дополнительного времени Смит-Роу доказал, что остался на поле не зря – Ляказетт успешно сбросил сферу на Имила, а англичанин вколотил мяч в сетку со звоном от штанги (1:0). Гости дрогнули и пропустили второй гол – Обамеянг сделал пас Тирни с фланга результативным (2:0). Результат не должен вводить в заблуждение, ведь "Ньюкасл" создал "Арсеналу" большие сложности. Тем не менее, пока "пушкарям" удается делать хорошую мину при плохой игре.
You beauty! ❤️#EmiratesFACup pic.twitter.com/ed1dQJj1RV— Arsenal (@Arsenal) January 9, 2021
Кубок Англии, 1/32 финала
Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Англия)
"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Голы: Смит-Роу (109), Обамеянг (117)
"Арсенал": Лено – Соареш (Мейтленд-Найлз, 120+1), Луиз, Мари, Тирни – Эль-Ненни, Уиллок (Джака, 66), Пепе (Ляказетт, 105), Виллиан (Сака, 66), Нельсон (Смит-Роу, 56) – Обамеянг
"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка – Крафт (Мерфи, 68), Хейден, Ласселлс (Ритчи, 46), Кларк, Дамметт – Альмирон (Йедлин, 81), Лонгстафф, Хендрик, Жоэлинтон (Андерсон, 81) – Кэрролл (Гейл, 105)
Предупреждения: Соареш (45+1), Смит-Роу (90+4) – Ласселлс (9), Кэрролл (26), Кларк (90+1), Хейден (90+1)
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