Неубедительные залпы пушек прозвучали лишь в овертайме. Кубок Англии. Арсенал – Ньюкасл 2:0

Выйди на поле Мартинелли, то наверняка "Арсеналу" было бы легче добывать результат. Тем не менее, Габриэль получил повреждение на разминке перед матчем. В остальном менеджеры обеих команд выставили сбалансированные составы.

Сценарий встречи стал понятен очень быстро: "канониры" давят и нередко доводят дело до ударов по воротам, а "сороки" надеются на непоколебимость низкого блока в рамках схемы 5-4-1 и забросы на Кэрролла. К слову, титан по имени Энди успевал как продавливать соперников у чужих ворот, так и помогать у своих. Убойный шанс забить хозяева потеряли в середине тайма – Обамеянг не обыграл Дубравку, а Виллиан запорол перспективное добивание.

A first big chance for us...



Auba is through on goal but his half-volley is kept out by Dubravka#EmiratesFACup 0-0 (25) pic.twitter.com/OiFTnlYZqB — Arsenal (@Arsenal) January 9, 2021

В дебюте второй половины "Ньюкасл" немного отодвинул игру ближе к середине поля, появились моменты. Сначала Кэрролл не замкнул прострел Хендрика – Лено уже работал статистом, но мяч подло просвистел рядом со штангой. В ответ Обамеянг простил защиту гостей, габонец неуклюже перекинул Дубравку. Футболисты "Арсенала" отказались от высокого прессинга, это заметил Артета – испанец встряхнул команду с помощью замен.

"Пушкари" регулярно срывались на удары с любых позиций, однако они либо блокировались, либо снаряд летел на пустые трибуны "Эмирейтс". Интересным получился занавес встречи – все тот же Кэрролл не вырвал для "Ньюкасла" победу, подарив повод для аплодисментов в адрес Лено, а Смит-Роу отделался "горчичником" и не отправился отдыхать раньше времени только благодаря помощи VAR.

Первый экстра-тайм начался с отличного выстрела Джаки – Дубравка среагировал и вытащил снаряд из-под перекладины. Отметим, что "Арсенал" мог претендовать на пенальти в моменте с падением Обамеянга, однако свисток Каваны промолчал.

Во втором тайме дополнительного времени Смит-Роу доказал, что остался на поле не зря – Ляказетт успешно сбросил сферу на Имила, а англичанин вколотил мяч в сетку со звоном от штанги (1:0). Гости дрогнули и пропустили второй гол – Обамеянг сделал пас Тирни с фланга результативным (2:0). Результат не должен вводить в заблуждение, ведь "Ньюкасл" создал "Арсеналу" большие сложности. Тем не менее, пока "пушкарям" удается делать хорошую мину при плохой игре.

Кубок Англии, 1/32 финала

Стадион: "Эмирейтс" (Лондон)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Арсенал" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Голы: Смит-Роу (109), Обамеянг (117)

"Арсенал": Лено – Соареш (Мейтленд-Найлз, 120+1), Луиз, Мари, Тирни – Эль-Ненни, Уиллок (Джака, 66), Пепе (Ляказетт, 105), Виллиан (Сака, 66), Нельсон (Смит-Роу, 56) – Обамеянг

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка – Крафт (Мерфи, 68), Хейден, Ласселлс (Ритчи, 46), Кларк, Дамметт – Альмирон (Йедлин, 81), Лонгстафф, Хендрик, Жоэлинтон (Андерсон, 81) – Кэрролл (Гейл, 105)

Предупреждения: Соареш (45+1), Смит-Роу (90+4) – Ласселлс (9), Кэрролл (26), Кларк (90+1), Хейден (90+1)