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Агент Фернандиньо назвал потенциальный клуб бразильца после окончания контракта с Сити

Англия
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Соглашение хавбека с "Ман Сити" истекает летом

Агент Фернандиньо назвал потенциальный клуб бразильца после окончания контракта с Сити
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Агент полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо - Джованни Бранкини рассказал о будущем своего клиента.

"Мы получили ряд предложений, в том числе от бразильских и европейских клубов. Думаю, у него не уйдет много времени на принятие решения.

Все знают, что Фернандиньо испытывает огромную привязанность к "Атлетико Паранаэнсе", и у меня прекрасные отношения с президентом клуба. Мы общались, но финансовые вопросы не обсуждали.

В целом можно сказать, что сложно представить возвращение Фернандиньо в Бразилию, но не в "Атлетико". Надо подождать, решение ему предстоит непростое. Он должен посоветоваться с семьей", – рассказал Бранкини.

В текущем сезоне 35-летний бразилец сыграл 8 матчей в рамках АПЛ. Контракт Фернандиньо с "горожанами" действует до конца сезона 2020/21.

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В статье: Фернандиньо Манчестер Сити (Англия)
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Источник:
Globo Esporte

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