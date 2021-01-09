Агент Фернандиньо назвал потенциальный клуб бразильца после окончания контракта с Сити

Агент полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо - Джованни Бранкини рассказал о будущем своего клиента.

"Мы получили ряд предложений, в том числе от бразильских и европейских клубов. Думаю, у него не уйдет много времени на принятие решения.

Все знают, что Фернандиньо испытывает огромную привязанность к "Атлетико Паранаэнсе", и у меня прекрасные отношения с президентом клуба. Мы общались, но финансовые вопросы не обсуждали.

В целом можно сказать, что сложно представить возвращение Фернандиньо в Бразилию, но не в "Атлетико". Надо подождать, решение ему предстоит непростое. Он должен посоветоваться с семьей", – рассказал Бранкини.