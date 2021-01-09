Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Агент Фернандиньо назвал потенциальный клуб бразильца после окончания контракта с Сити
Соглашение хавбека с "Ман Сити" истекает летом
Агент полузащитника "Манчестер Сити" Фернандиньо - Джованни Бранкини рассказал о будущем своего клиента.
"Мы получили ряд предложений, в том числе от бразильских и европейских клубов. Думаю, у него не уйдет много времени на принятие решения.
Все знают, что Фернандиньо испытывает огромную привязанность к "Атлетико Паранаэнсе", и у меня прекрасные отношения с президентом клуба. Мы общались, но финансовые вопросы не обсуждали.
В целом можно сказать, что сложно представить возвращение Фернандиньо в Бразилию, но не в "Атлетико". Надо подождать, решение ему предстоит непростое. Он должен посоветоваться с семьей", – рассказал Бранкини.
В текущем сезоне 35-летний бразилец сыграл 8 матчей в рамках АПЛ. Контракт Фернандиньо с "горожанами" действует до конца сезона 2020/21.
Популярное сейчас
- Тренер Мехелена: Пришлось ставить Шведа на место, потому что ситуация выходила из-под контроля
- Возвращение Мудрика в Шахтер - логичный шаг. Теперь все зависит от самого игрока и Каштру
- Вильярреал временно обходит Барсу и становится третьим. Турнирная таблица Ла Лиги 2020/21
- Ливерпуль рискует потерять лидерство, Арсенал оживает. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО