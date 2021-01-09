Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок Англии. Мидлсбро вылетает от Брентфорда, Плимут разбирается с Хаддерсфилдом
Еще две команды выходят в 1/16 финала турнира
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Брентфорд Комьюнити (Лондон)
Брентфорд - Мидлсбро 2:1
Голы: Дервишоглу 35, Годдос 64 - Фоларин 49
***
Стадион: Кирклес (Хаддерсфилд)
Хаддерсфилд - Плимут 2:3
Голы: Кричлоу-Нобл 4, Роу 32 - Харди 24, Камара 42, Эдвардс 70
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Месси установил очередное историческое достижение
- Экс-игрок Карпат стал футболистом Львова
- Челси присмотрел 5 кандидатур на замену Лэмпарду
- Английские СМИ: Четыре клуба АПЛ заинтересованы в трансфере Зинченко
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
- Звездный хав Милана покорил судей на шоу Голос и рассказал о симпатиях Златана. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...