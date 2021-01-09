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Кубок Англии. Мидлсбро вылетает от Брентфорда, Плимут разбирается с Хаддерсфилдом

Англия
(1 голосов)

Еще две команды выходят в 1/16 финала турнира

Кубок Англии. Мидлсбро вылетает от Брентфорда, Плимут разбирается с Хаддерсфилдом
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Кубок Англии. 1/32 финала

Стадион: Брентфорд Комьюнити (Лондон)

Брентфорд - Мидлсбро 2:1

Голы: Дервишоглу 35, Годдос 64 - Фоларин 49

***

Стадион: Кирклес (Хаддерсфилд)

Хаддерсфилд - Плимут 2:3

Голы: Кричлоу-Нобл 4, Роу 32 - Харди 24, Камара 42, Эдвардс 70

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В статье: Мидлсбро Брентфорд Хаддерсфилд Таун Плимут Аргайл
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